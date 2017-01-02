بعد قرن من التخطيط.. نيويورك تفتتح خط ميترو جديداً

بينما وقف أكثر من مليون شخص وأعينهم تحدق إلى السماء نحو كرة متألقة فوق ساحة "تايمز سكوير"، شهدت مجموعة مختارة من عمال البناء ومسؤولي المدينة تحت الأرض انتهاء العمل بخط جديد للمترو استغرق التخطيط لصنعه قرناً.

وافتتح ربع الخط فقط البالغ طوله 13.7 كيلومتر، ويبدأ من محطة هارليم إلى محطة بالقرب من "وول ستريت". والمرحلة الجديدة من الخط ستكون بطول 3.2 كيلومتر فقط وتمر بثلاث محطات في منطقة أبر إيست سايد من مانهاتن. وفي ظل ما حدث من تأخيرات متكررة في إنشاء هذا الخط يعتقد بأن استكماله لن يتم في المستقبل القريب.

وبدأ حفل افتتاح الخط الجديد الذي اقتصر الحضور فيه على من يحملون دعوات رسمية ويقام على عمق مئة قدم تحت سطح الأرض.

وأتيح للجمهور استخدام المحطات الجديدة من هذا الخط بحلول الساعة 12 ظهراً يوم أمس.

واقترح إنشاء هذا الخط في عشرينات القرن الماضي وتوقف العمل فيه ثلاث مرات، لكن العمل سار فيه من دون انقطاع منذ نيسان/أبريل 2007.