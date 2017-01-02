ما هي الدولة التي تقدم أعلى الرواتب عالمياً للوافدين؟

أجور العمالة الوافدة في سويسرا هي الأعلى عالمياً، وفقاً لمسح أجراه بنك HSBC، والذي تضمن عدداً من العوامل التي تجذب العمالة الوافدة مثل الأجور والأمان الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وأظهر المسح أن متوسط أجور الموظفين الوافدين في سويسرا يصل إلى ضعف المتوسط العالمي، وأشار المشاركون إلى أن مستوى الرفاهية الشخصي والمالي، بالإضافة إلى أخلاقيات العمل هي الأفضل في سويسرا.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن سويسرا جاءت في المراتب الأخيرة من حيث تكوين العلاقات الشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى غلاء تكاليف المعيشة.

وعلى المستوى الإجمالي، جاءت ألمانيا والسويد في المركزين الثاني والثالث، على التوالي، من حيث الدول المفضلة للعاملين الوافدين، على الرغم من أن الرواتب هي عند المعدل العالمي أو دونه، بسبب توفر الأمان الوظيفي وأخلاقيات العمل.

وكانت سنغافورة وهونغ كونغ الأفضل للموظفين، من ناحية النجاح والتطور المهني، وإن كان التوازن بين الحياة الشخصية وساعات العمل ليس مرضياً للعاملين.

أما الإمارات والبحرين فجاءتا في مراكز متقدمة من حيث الحوافز الممنوحة للعاملين الوافدين، والتي تتضمن بدل السفر والسكن والتأمين الصحي.