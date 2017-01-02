مصر تنفي رفع أسعار الوقود مع تشغيل منظومة الكارت الذكي

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، إقرار أي زيادات في أسعار الوقود والمحروقات مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة "الكارت الذكي".

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت على لسان مصادر لم تسمها، أن وزارة البترول تعتزم رفع أسعار الوقود خلال الساعات المقبلة، ما تسبب في زحام شديد أمام محطات توزيع الوقود أمس.

وقالت وزارة البترول في بيان إنه لا يوجد أي زيادة في أسعار الوقود، دون تحديد أي كميات مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة توزيع المنتجات البترولية بـ"الكارت الذكي"، التي تتعلق بالتوزيع للمستهلك النهائي في محطات تموين السيارات بالوقود.

وأضافت أن محطات تموين السيارات لديها "كارت المحطة" للاستخدام في تموين الوقود لحائزي المركبات الذين لم يستخرجوا بعد "الكارت الذكي"، بجانب أصحاب السيارات الذين تسلموا "الكارت الذكي" الخاص بسياراتهم.

وعقب انطلاق شائعة رفع أسعار الوقود، اصطفت السيارات أمام محطات التوزيع، وشهدت بعض المناطق زحاماً شديداً مع زيادة إقبال أصحاب السيارات، ما تسبب في شح كميات الوقود من محطات التوزيع.

ودفعت وزارة البترول بكميات إضافية من الوقود في غالبية المحطات والمناطق التي بدأت تشهد شحاً في الكميات المطروحة، من خلال محطات توزيع الوقود، لتجاوز الشائعة وعدم حدوث اختناقات وزحام أمام محطات توزيع الوقود.