مصر في 2016.. أرقام صادمة وآمال لم يتحقق منها شيء

حققت مصر على مدار العام 2016 أرقاماً صادمة على مستوى معدلات التضخم والأسعار، وارتفاع نسبة البطالة، فضلا عن العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية معاً، وذلك مقارنة بنسب العام الماضي، تزامنا مع تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الكهرباء والأغذية والوقود.

الأرقام والبيانات الرسمية تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم الشهري خلال يونيو الماضي بنسبة 0.8% ليبلغ 189.9 نقطة مقابل 188.9 نقطة خلال مايو الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي 14.8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2015.

وكان معدل التضخم قد وصل بنهاية السنة المالية لعام 2015/2016 إلى 10.2% مقارنة بـ11% خلال عام 2014/2015، لكنه قفز في شهر أغسطس الماضي ليسجل نحو 16.4%، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2008، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار الأغذية والمشروبات - التي تشكل أكبر مكون في سلة السلع والخدمات - 20.1% في أغسطس الماضي.

وفي سوق الصرف وعلى صعيد العملة المحلية فقد تهاوت فيمة الجنيه المصري بنسب كبيرة خلال العام الجاري، حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الرسمي من نحو 7 جنيهات في بداية العام الجاري ليسجل نحو 19 جنيها في نهاية العام بزيادة 12 جنيهاً تمثل ما نسبته أكثر من 170%.

ورغم جهود الحكومة المصرية في سبيل وقف تفاقم معدلات البطالة، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى أن معدلات البطالة ظلت أعلى من مستوى 12.5% مقابل 12.7% في بداية العام الجاري، حيث سجل عدد العاطلين نحو 3.6 ملايين شخص وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء المصري.

ومع استمرار أزمات سوق الصرف واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري واشتعال أسعار السلع والخدمات زادت شريحة الفقراء في مصر بمعدلات كبيرة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع نسبة الفقراء من نحو 25.2% خلال العام 2011 لتسجل نحو 26.3% في العام 2013 وقفزت لتسجل نحو 27.8% في العام 2015.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة، كانت الحكومة المصرية تتوقع بلوغ العجز في موازنة العام الجاري نحو 251 مليار جنيه، بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5% خلال العام المالي السابق، حيث إن إجمالي الإيرادات العامة تبلغ 669.7 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و234 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، و2.2 مليار جنيه منح.

وفي بياناتها الأخيرة أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 18% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، لتبلغ 273 مليار جنيه.

ومن جملة الأرقام الصادمة في 2016، ارتفاع حجم الدين الخارجي بجميع آجاله بنهاية العام المالي الماضي بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.

وأرجع البنك المركزي المصري هذا الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي.

كما بلغت نسبة أعباء خدمة الدين الخارجي "متوسط وطويل الأجل" نحو 5.2 مليار دولار، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار، علاوة على ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.6% في نهاية يونيو الماضي مقابل 14.8% في يونيو 2015.

أما الدين العام المحلي فقد قفز إلى 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومي، وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالي 2015/2016.