نمو اقتصاد المغرب 1.2% على أساس سنوي بالربع الرابع

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد نما 1.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2016 في نهاية عام شهد جفافاً شديداً ألحق أضراراً بالقطاع الزراعي.



وأضافت المندوبية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتسارع إلى 3.9% في الربع الأول من 2017 مع توقع نمو الناتج الزراعي بنسبة 11.1 %.