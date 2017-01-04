هل شبعت الأسواق الأميركية من "وعود ترمب"؟

تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 14 عاما مقابل سلة عملات، الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر في زيادة المراهنات على العملة الأميركية قبيل الحصول على مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد الأميركي وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

وقال حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق لدى "تريد بيديا" Tradepedia إن قوة الدولار ظلت تحرك الأسواق بعد بيانات اقتصادية قوية وبعد وعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

واستبعد عقيقي في مقابلة مع قناة "العربية" أن تكون الأسواق مستعدة للتفاؤل أكثر مما وعد به الرئيس ترمب.

وأشار إلى أن الأسواق تتحرك بشكل استباقي، ومن "بعد فوز ترمب شهدنا ارتفاعا في العوائد على السندات وصعودا للدولار وارتفاعا لأسهم".

وقال إن "ترمب وعد بالكثير ووعد بخفض الضرائب من 35% إلى 20%، وهذا يلقى استجابة سريعة من الشركات والأسواق قامت باحتساب هذه الوعود".

وصعد الدولار لأعلى مستوياته منذ أواخر عام 2002 الثلاثاء بعدما فاقت بيانات الصناعات التحويلية الأميركية التوقعات، مما ينذر مجددا باقتراب الدولار من التساوي مع اليورو الذي هبط لأدنى مستوى في 14 عاما عند 1.0340 دولار.

الدولار مقابل اليورو

وزاد اليورو 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0905 بتوقيت غرينتش إلى 1.0435 دولار بزيادة نحو سنت عن المستوى المتدني الذي بلغه أمس الثلاثاء -أول أيام التداول في 2017 لغالبية المراكز المالية- لكنه بعيد قليلا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 1.07 دولار الذي لامسه أثناء فترة انخفاض السيولة في الأسبوع الماضي.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 103.08 الأربعاء بعد وصوله إلى 103.82 الثلاثاء. وصعد الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 117.86 ين بعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 118.605 ين.

وفي آخر جلسة صعدت الأسهم الأميركية موسعة اتجاها صعوديا أعقب انتخابات الرئاسة إلى العام الجديد بدعم من مكاسب لأسهم فيريزون للاتصالات وشركات للتكنولوجيا من بينها ألفابت وفيسبوك.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 119.16 نقطة أو ما يعادل 0.60 بالمئة إلى 19881.76 نقطة بعد أن كان في إحدى مراحل الجلسة على بعد أقل من مئة نقطة من المستوى التاريخي 20000 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.00 نقطة أو 0.85 بالمئة ليغلق عند 2257.83 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 45.97 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 5429.08 نقطة.