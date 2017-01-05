نمو فاق التوقعات لأسعار المستهلكين في أوروبا

كشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، ارتفاعاً في أسعار المستهلكين فاق التوقعات. حيث نمت الأسعار في منطقة اليورو في شهر ديسمبر بنسبة 1.1%، على أساس سنوي، وهي المرة الأولى في ثلاث سنوات.

وهذا يُقارن مع زيادة بنسبة 0.6% في نوفمبر و0.5% في أكتوبر الماضيين.

ويأتي هذا النمو في أسعار المستهلكين في ديسمبر، بدعم من ارتفاع تكاليف الطاقة التي زادت بـ 2.5%، ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات بـ 1.2% على أساس سنوي.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار السلع الصناعية في ديسمبر بـ 0.3% على أساس سنوي، دون تغيير عن مستواها في الأشهر الأربعة الماضية، الأمر الذي أبقى مستوى التضخم منخفضاً.