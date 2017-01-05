وزير مالية الكويت: لا ضرائب على المديين القصير والمتوسط

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن ضريبة "القيمة المضافة" وضريبة دخل الشركات من الضرائب المقترحة، ولن يتم التطرق إليهما في المدى القصير أو المتوسط، رغم أنهما ضمن خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأكد الصالح، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الكويتية، أن الضرائب موجودة في الخطط الحكومية، لكن الحكومة لم تتكلم عنها ولم تُشَرّع، ولم يتم تقديم مشروع قانون في شأنها، لافتاً إلى أنه "قد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة لأنواع معينة من الضرائب، مثل اقتراح فرض ضريبة على الأعمال التجارية".

يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في مطلع العام المقبل.