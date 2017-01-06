اقتصاد "اليورو".. المعنويات ترتفع أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو فاقت التوقعات بكثير في ديسمبر، بفضل زيادة التفاؤل في فرنسا وألمانيا وهولندا، وارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين.

وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن مؤشر المعنويات الاقتصادية بالدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو، ارتفع إلى 107.8 في ديسمبر، من 106.6 في نوفمبر، متجاوزا بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ 100.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر المعنويات إلى 106.8 فقط.

على صعيد منفصل، زاد مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال إلى 0.79، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو 2011 حين بلغ 1.03.

وتحسنت جميع مكونات مؤشر المعنويات الاقتصادية، إذ ارتفع مؤشر المعنويات في قطاع الصناعة إلى 0.1 نقطة، من -1.1 في نوفمبر، ليتجاوز بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ -6.5.

وارتفعت المعنويات أيضاً في قطاع الخدمات - الذي يساهم بثلثي الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو - إلى 12.9 في ديسمبر، من قراءة معدلة بالرفع بلغت 12.2 نقطة في نوفمبر، ليفوق تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعه إلى 12.2 فقط.

وفي حين ظلت توقعات أسعار المنتجين في الصناعة مستقرة، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين إلى 8.8 نقطة في ديسمبر من 6.3 في نوفمبر، و4.3 في أكتوبر.