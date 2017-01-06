بعد عقود من القطيعة.. منتجات كوبية تصل أميركا لأول مرة

وقعت شركتا "كوبا اكسبورت" الكوبية و"كوابانا تريدينغ ال ال سي" الأميركية، اتفاقية لتصدير الفحم الكوبي إلى الولايات المتحدة، في أول صفقة تصدير بين البلدين منذ 1962 حين فرضت واشنطن حظراً تجاريا على الجزيرة الشيوعية.

وبحسب الاتفاقية، فإن الشحنة الأولى من هذا الفحم المصنوع من فروع وجذوع شجيرة المارابو إفريقية الأصل ستصل إلى الولايات المتحدة في 18 يناير الجاري وزنتها 40 طناً، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية في كوبا.

ومع أن قيمة هذه الصفقة متواضعة (420 دولارا للطن)، إلا أن لها قيمة رمزية كبيرة، لأنها تمثل أول شحنة يتم تصديرها من الجزيرة الشيوعية إلى الولايات المتحدة، منذ فرضت واشنطن حظراً تجاريا ومالياً صارماً على هافانا.

وبحسب كوبا، فإن الحصار التجاري والمالي الأميركي المفروض عليها كلف اقتصاد البلاد 4,68 مليار دولار بين أبريل 2015 ومارس 2016، رغم بدء التقارب بين البلدين نهاية العام 2014.

ومنذ فرضها في العام 1962، كلفت تلك القيود الجزيرة الشيوعية ما مجموعه 125,8 مليار دولار.

وفي أعقاب الإعلان التاريخي عن تقاربهما في نهاية العام 2014، استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو 2015، لكن التطبيع الكامل للعلاقات يواجه صعوبات بسبب خلافات قديمة.

وتطالب كوبا برفع غير مشروط للحظر الذي قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بتخفيفه. لكن إدارته أخفقت في إقناع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، قد هدد بعد أيام عدة من انتخابه، بوقف التقارب في العلاقات مع كوبا إذا لم تقدم هافانا تنازلات حول حقوق الإنسان وتنفتح في اقتصادها.