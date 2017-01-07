الخطوط السعودية للتموين تستعد لتوطين الوظائف

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اجتماعاً مع شركة الخطوط السعودية للتموين في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، لمناقشة سبل توطين قطاع التموين في الشركة بما يتيح المجال لفتح مئات الفرص الوظيفية للسعوديين.

وأوضح وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي أن التوطين موجه للجنسين، لافتاً إلى أن الخطوة من شأنها توسيع مجالات الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل بما يتوافق مع رؤية 2030 بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة بحسب جريدة الرياض.

وأشار وكيل الوزارة للبرامج الخاصة إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم كل الممكنات التي تساعد الشركة في توطين وظائفها بما فيها ممكنات دعم التوظيف والتأهيل والتدريب والاعمال الريادية، مبينا أن برامج التدريب تتضمن، التدريب المنتهي بالتوظيف، والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب والدعم التمويلي لأصحاب المشاريع الصغيرة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة الخطوط السعودية للتموين والاستفادة من خبراتها الطويلة في المجال.

وأضاف، أن توطين قطاع التموين يستهدف بالإضافة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، الأسر المنتجة مما سيساهم في رفع مستوى دخلها وبالتالي تحسين مستوى المعيشة، الذي يعد هدفاً أساسيا من أهداف رؤية المملكة 2030.