الصين.. الاحتياطي الأجنبي فوق 3 تريليونات دولار

هبط احتياطي الصين من العملات الأجنبية لسادس شهر على التوالي في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ بداية 2011 ولكنه تماسك فوق المستوى الحرج الذي يبلغ 3 تريليونات دولار، وذلك في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات لدعم اليوان قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم السبت، أن الاحتياطي هبط بشكل طفيف أقل من المتوقع وهو 41 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.011 تريليون دولار، وذلك في أعقاب هبوط بلغ 69.06 تريليون دولار في نوفمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط الاحتياطي 51 مليار دولار إلى 3.001 تريليون.

وهبط احتياطي الصين نحو 320 مليار دولار في 2016 بعد هبوط قياسي بلغ 513 مليار دولار في 2015.