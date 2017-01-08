بريطانيا تتحرك لضمان وصول منتجاتها للسوق الأوروبية

قالت صحيفة "صنداي تايمز" إن بريطانيا تتطلع لضمان حصول قطاعات معينة على حق الوصول بشكل مميز إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وتأشيرات دخول من أجل العمل وإعفاءات ضريبية في إطار خطة لحماية صناعات رئيسية عندما تنسحب من الاتحاد الأوروبي.

وحتى الآن لم تقل تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، شيئا يذكر عن موقفها التفاوضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن من المقرر أن توضح موقفها في كلمة تلقيها هذا الشهر.

ودعا زعماء قطاع الأعمال ماي إلى تفادي أي "خروج صعب من الاتحاد الأوروبي" حيث تعطي الحكومة أولوية لقيود الهجرة على إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، وقالت صحيفة صنداي تايمز إن رئاسة الوزراء تعمل على خطة للمساعدة في تخفيف هذا القلق.

وقالت إن الحكومة ستناضل من أجل إعطاء الصناعات الرئيسية حق الوصول "بشكل مميز" للاتحاد الجمركي الأوروبي، وستعطي أيضا تأشيرات دخول للعمل لمساعدة الشركات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، وستوفر إعفاءات ضريبية وتدريبا في إطار استراتيجية صناعية جديدة.

وقالت الصحيفة أيضا دون الإشارة إلى مصادر إن ماي ستشير إلى شركائها الأوروبيين إلى استعدادها للانسحاب من السوق الأوروبية دون اتفاق إذا كان ذلك لا يلائم بلادها.