"المالية الصينية" تؤكد نمو اقتصادها 6.7% بـ2016

قال نائب وزير المالية الصيني، تشو قوانغ ياو، إن الصين واثقة من نمو اقتصادها 6.7% في 2016 أي في النطاق المستهدف الذي حددته في وقت سابق من العام الماضي.

واعتبر تشو، خلال كلمة ألقاها في منتدى بجامعة في بكين، أن الاقتصاد العالمي ربما يواجه بعض الغموض هذا العام وسط قلق بشأن تغير سياسات الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب مهام منصبه في 20 يناير.

وزادت الصين التي كانت تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 6.5 و7% في 2016 الإنفاق الحكومي، وشهدت ازدهارا في سوق الإسكان ومعدلات قياسية مرتفعة للإقراض المصرفي العام الماضي، لكن ذلك أدى أيضا إلى ارتفاع حاد في الدين.

ويعتقد كثير من المحللين أن النمو أقل مما تشير إليه البيانات الرسمية لكنهم يقرون بأن ازدهار قطاع الإنشاءات دعم الاقتصاد.

وقال مركز بحثي تديره الحكومة في وقت سابق هذا الشهر، إن النمو الاقتصادي في الصين ربما يتباطأ إلى 6.5 % في 2017 من نحو 6.7 % في 2016.

ويذكر أن ترمب كان هدد أثناء حملته الانتخابية بإعلان أن الصين تتلاعب في العملة وبفرض ضريبة عقابية 45% على جميع المنتجات الصينية لخفض العجز التجاري الأميركي الضخم مع بكين.