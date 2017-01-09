الشبل رئيساً لمجلس إدارة الخطوط السعودية

قرر مجلس الوزراء السعودي، تعيين د.غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

وأقرّ المجلس بجلسته اليوم إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة بأن يكون ممثلو وزارات: (الاقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية، والمالية)، وصندوق الاستثمارات العامة أعضاء في مجلس إدارتها.

وتضمن القرار تعيين عبدالله بن صالح بن جمعة الدوسري، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ومطلق بن حمد المريشد، وسامي بن علي سندي، وعبدالله بن سليمان الربيعان (ممثلين عن القطاع الخاص) أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة.

والشبل هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروز للتقنية المتقدمة، وقد شغل مناصب عديدة، أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة.

ويحمل الشبل درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية مع تخصص في الاقتصاد وفي علوم الحاسب الآلي من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، وماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة ذاتها. وكان قد حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود، إضافة إلى عدة دبلومات في إدارة التصنيع والتقنية والمحاسبة.

وقد كان الشبل عضواً في مجالس وهيئات عديدة، أبرزها عضو في الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى، وعضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ورئيس اللجنة التنفيذية، إضافة إلى منصب عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.