تعرف على آلية رفع أسعار الأدوية في مصر

قال وزير الصحة المصري، أحمد عماد، إن شركات الأدوية قد تقدمت بقوائم الأدوية لتطبيق الزيادة في أسعارها، مؤكدا أن اللجنة المعنية بعملية تسعير الدواء، تعمل للانتهاء من مراجعة القوائم والتحقق من تطابقها مع الضوابط التي وضعتها الوزارة.

وبدوره، توقع أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، أن تحصل الشركات على قوائم الأسعار الجديدة، يوم الخميس المقبل، نافيا ما يتردد من أنباء عن زيادات كبيرة في الأسعار، وقال إن صدور الأسعار الجديدة، سيمكن الشركات من إنتاج أو استيراد الأدوية وتوفيرها بكميات كافية للطلب عليها.

وشرح رسم في مقابلة مع قناة "العربية" آلية الزيادة في الأسعار، مطمئنا أن الزيادة في الأسعار ستطال فقط 15% من الأدوية المنتجة من الشركات المحلية، و20% من الأدوية التي تطرحها الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وقال إن الأدوية التي يقل سعرها عن 50 جنيها ستزيد أسعارها بنسبة 50%. أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 جنيها إلى 100 جنيه ستزيد بنسبة 40%، والأدوية التي تزيد أسعارها على 100 جنيه ستزيد بنسبة 30%.

وأضاف أن زيادة أسعار الأدوية تأتي لأن "الجنيه المصري انهار أمام الدولار، ونحن نستورد كل مستلزمات إنتاج الأدوية من خارج مصر، وكان البديل لرفع الأسعار أن يصبح عجزا في الإنتاج أو فتح باب الاستيراد والذي يكلف المريض 5 أضعاف سعر الدواء بالعملة المحلية".

وشهدت الفترة الماضية خلافات واسعة بين شركات الأدوية المحلية والأجنبية ووزارة الصحة، بعد اشتراط الوزارة استثناء الأدوية المزمنة من قرار رفع الأسعار، الذي من المقرر تطبيقه مطلع فبراير المقبل.

وطالبت وزارة الصحة شركات الأدوية بإرسال قوائم تضم 15% من الأدوية المحلية، و20% من الأدوية الأجنبية لتحريك أسعارها، على أن يتم مراجعتها من قبل لجنة تعديل الأسعار.