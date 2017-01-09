هل ينتهك قانون "فاتكا" سرية حسابات المصارف والخليجيين؟

تشهد الكويت جدلاً حول تطبيق اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي FATCA والتي تلزم البنوك بتقديم معلومات عن عملائها، الذين يحملون الجنسية الأميركية.

ففي حين يرى البعض أن الكويت مضطرة للتعاون مع السلطات الأميركية، لئلا تعرّض جهازها المصرفي للعقوبات، يشير آخرون إلى ثغرات في الاتفاقية بين البلدين، منها عدم وجود معاملة بالمثل من قبل الأميركيين.

أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال في كلية الحقوق في جامعة الكويت حسين بوعركي، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاتفاقية الموقعة من قبل الكويت لا تحقق مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة فيما يتعلق بحماية السر التجاري سواء للمصارف أو العملاء.

وأضاف بوعركي أنه على سبيل المثال الاتفاقية الموقعة مع فرنسا تتيح للحكومة الامتناع عن تنفيذ قانون الفاتكا بسبب حفظ السر التجاري أو الصناعي، فيما لا يوجد هذا في الاتفاقية الخليجية.

وأكد بوعركي أن دول الخليج والكويت يوجد بعض التشريعات الضريبية، وليس كما يشاع بأنه لا توجد ضرائب إطلاقاً، مشيرا إلى أن الفاتكا متعلق بدافعي الضرائب الأميركية وفقا للقوانين الأميركية وليس لقوانيننا نحن في دول الخليج، ونحن نتعامل مع تشريع عام لا يحاكي الواقع الحالي، ولكنه يجب أن يحاكي المستقبل في حال تم فرض ضرائب مماثلة كتلك المطبقة في أميركا".

وأكد أن الضرائب لا تتعلق فقط بالمواطنين الأميركيين ولكن توجد أموال تخضع للضرائب الأميركية ولو لم يكن ملاكها أميركيين.

وأوضح بوعركي أن الاتفاقية الموقعة بشكلها الحالي تتضمن كشف أسرار مصرفية وكشف البيانات الشخصية المصرفية، وهي محمية جنائياً، بحسب القانون في الكويت، ويجب صدور قانون لتخطي العقبة الجنائية.