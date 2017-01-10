التضخم في مصر يقفز لمستويات قياسية عند 23.3%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 23.3% في ديسمبر من 19.4%، في نوفمبر.

وبلغ التضخم في أكتوبر الماضي 13.6%.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.