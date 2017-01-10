الصين.. تقديرات بنمو اقتصادي عند 6.7%

قال شو شاوشي مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن تصل نسبة نمو اقتصاد البلاد في 2106 إلى نحو 6.7%.



وقال شو في حديث مع الصحافيين في بكين إن "الاستهلاك كان وراء 71% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني، في أول ثلاثة أرباع من العام 2016".



وكانت الحكومة الصينية تستهدف نمو اقتصاديا بين 6.5 و7% في العام 2016.



وساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي وانتعاش قطاع الإسكان ونمو الإقراض المصرفي إلى مستويات قياسية في تعزيز النمو.