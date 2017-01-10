عُمان تنفي تفاوضها خليجيا لتأمين وديعة مليارية بالدولار

نفت وزارة المالية في سلطنة عُمان ببيان صادر مساء الثلاثاء وجود مفاوضات مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

وكان البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العُمانية قد ذكر أن الخبر الذي نشرته وكالة أنباء رويترز أن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار عار من الصحة، ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات.

وأكد البيان أن سلطنة عُمان تمتلك احتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني.