ترمب: نخسر المليارات سنوياً بسبب عدم التوازن مع الصين

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه، إن "الولايات المتحدة تخسر المليارات سنوياً بسبب عدم التوازن التجاري مع الصين".

وتعهد ترمب بأن يكون "أكثر شخص يقوم بخلق الوظائف للأميركيين" معلنا انفصاله عن إدارة مؤسسته العقارية، وتسليم الإدارة لأبنائه دون تدخل منه.

وأكد أنه "تخلى عن إدارة إمبراطوريته لابنيه اريك ودونالد جونيور طوال ولايته الرئاسية" وقال: "ابناي الموجودان هنا، دون واريك، سيديران الشركة بشكل مهني جدا".

وأشار إلى أن ابنته إيفانكا ستقطع أيضا علاقاتها مع امبراطورية ترمب الاقتصادية وتركز على شؤون عائلتها في واشنطن.

وقال ترمب في رده على سؤال عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أنا كمطور عقاري ليس لدي أي قروض مع روسيا، وليست لدي صفقات، وكان يمكنني القيام بها قبل الترشح للرئاسة لكنني لم أفعل".

وأشار إلى عرض تلقاه من "صديق بمنطقة الشرق الأوسط لصفقة عقارية بملياري دولار، لكنني رفضت فليس لدي تضارب بالمصالح".

وقال الرئيس الأميركي المنتخب الذي يتسلم مهامه رسميا في العشرين من الشهر الحالي، "إنني لن أسمح بإغلاق المصانع ونقلها إلى المكسيك وتشريد العمال الأميركيين".