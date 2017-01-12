رويترز: المركزي القطري سيصدر سندات محلية على 4 شرائح

البنك المركزي القطري اليوم الخميس سندات محلية على أربع شرائح بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وتشمل الشريحة الأولى إصدارا على فترة 3 سنوات بمعدل فائدة ثابتة عند 2.5%، أما الشريحة الثانية، فتشمل إصدارا على فترة 5 سنوات بمعدل فائدة ثابتة عند 3.10%.

والشريحة الثالثة تشمل إصدارا على فترة 7 سنوات بمعدل فائدة ثابتة عند 3.75%، أما الشريحة الأخيرة، فتشمل إصدارا على فترة 10 سنوات بمعدل فائدة عند 4.25%.

ولم تحدد الوثيقة عدد السندات التي سيتم إصدارها، لكن مصرفيين في بنوك تجارية يعتقدون أن الإصدار سيحل محل سندات حكومية بنحو 15 مليار ريال تستحق هذا الشهر.