نمو مبيعات السيارات بالصين 13.7% في 2016

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين اليوم الخميس إن مبيعات السيارات هناك قفزت 13.7% في 2016 ارتفاعا من 4.7% في العام السابق بفضل خفض الضرائب على السيارات ذات المحركات الصغيرة.



وتلك أسرع وتيرة سنوية لنمو المبيعات منذ 2013.



وقال الاتحاد إن المبيعات بأكبر سوق للسيارات في العالم بلغت إجمالا 28 مليون سيارة العام الماضي بينما ارتفعت مبيعات ديسمبر كانون الأول 8.5% إلى 3.1 مليون سيارة.



وكان الاتحاد قد توقع في نوفمبر تشرين الثاني أن يتجاوز النمو 8% هذا العام بعد أن رفع توقعاته مرتين من تقديرات مبدئية لنمو يبلغ 6% للعام بأكمله.