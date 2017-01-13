هل يهدد "ترمب" نمو أكبر تجارة في العالم؟

قالت هيئة الجمارك الصينية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد يحد من نمو صادرات الصين، عن طريق فرض مزيد من إجراءات الحماية التجارية.

وقال هوانغ سونغ بينغ، المتحدث باسم الجمارك، إن الصين "أكبر خاسر من تنامي الاتجاه المناوئ للعولمة"، مضيفاً أنه سيكون من الصعب أن تتحسن التجارة الخارجية للصين في 2017، بسبب ارتفاع التكاليف وعوامل أخرى.

وقال إن التحديات التي تواجهها الصين في التجارة ليست قصيرة الأجل، لكن اقتصادها قادر على التعامل معها، مبدياً أمله في أن يستمر التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتعد التجارة الصينية الأكبر في العالم، لكن بكين تواجه خطر فرض إجراءات انعزالية هذا العام، إذا مضى ترمب قدماً في تعهدات حملته الانتخابية بفرض رسوم كبيرة على واردات المنتجات الصينية.