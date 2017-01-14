أول خطة مفصلة للـ Brexit فبراير المقبل

قالت اللجنة البرلمانية البريطانية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إنها تأمل أن تنشر الحكومة البريطانية قبل منتصف فبراير "كتابا أبيض" يتضمن خطتها المفصلة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت اللجنة إن البرلمان البريطاني يجب أن يبلغ بذلك "قبل وقت كاف" من بدء إجراءات الخروج من الاتحاد رسميا. وكتبت في تقرير مرحلي حول بريكست "نأمل أن نرى هذه الخطة في منتصف فبراير 2017 على أبعد حد".

ورحب ناطق باسم الحكومة بالتقرير مؤكدا "ننوي تقديم خططنا شرط ألا تضر بموقف المملكة المتحدة في المفاوضات، بحلول نهاية مارس"، الموعد الذي حددته رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا ماي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

وقالت اللجنة البرلمانية إنها تأمل، نظرا "للأهمية الكبرى" لعملية إطلاق بريكست، أن "تنشر (هذه الخطط) بشكل كتاب ابيض"، مشيرة إلى أنه يتضمن بين القضايا "موقف" الحكومة من البقاء في السوق المشتركة أو الانسحاب منها، وهي واحدة من المسائل الأساسية في عملية خروج بريطانيا من التكتل الاوروبي.

ويمكن أن تقدم تيريزا ماي مزيدا من التفاصيل الثلاثاء في خطاب حول بريكست بعدما رفضت طويلا كشف استراتيجيتها، مما اثار انتقادات واسعة.

وتطلب اللجنة البرلمانية في تقريرها أيضا من الحكومة العمل على تأمين "دخول متواصل" لقطاع المال البريطاني إلى الأسواق الأوروبية، إما بالإبقاء على "جوازات السفر" المالية أو بسلسلة من الحقوق المتبادلة مع دول الاتحاد الاوروبي.

وتسمح "جوازات السفر المالية" هذه ببيع منتج مالي في كل الاتحاد بعد موافقة واحد فقط من أعضائه الـ 28.

وتدعو اللجنة الحكومة إلى التفاوض حول "مرحلة تكيف" بدلا من قطيعة فورية مع الاتحاد الأوروبي، في حال تغير شروط دخول الشركات البريطانية إلى السوق الأوروبية.

وقال رئيس اللجنة هيلاري بن في بيان "أيا يكن الاتفاق (الخروج) الذي سيبرم، يجب أن يمنح البرلمان امكانية التصويت بشأنه".