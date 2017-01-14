موانئ السعودية..فسح البضائع بـ 24 ساعة بدلا من 14 يوماً

تبدأ السعودية في تطبيق إجراءات جديدة للفسح الجمركي، تسمح بفسح البضائع في الموانئ السعودية في مدة لا تزيد على 24 ساعة فقط، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفق مصادر فإن مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية وبمتابعة اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، التي يرأسها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ووجهت الجهات المختصة بتقليص كل الدورة المستندية لتخليص الحاويات من 14 يوما في الوقت الحالي إلى 24 ساعة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وقال المصدر إن ذلك من شأنه إحداث مردود كبير في تحسين التجارة والاستثمار بين السعودية والعالم من جهة، ولتحسين أداء السوق المحلية من جهة أخرى.

وجرى تقليص مدة فسح البضائع في السعودية من خلال جمع كل الجهات ذات العلاقة في منصة واحدة، وهي الجمارك، الموانئ "التجارة" "هيئة الغذاء" هيئة الاستثمار"، و"تبادل"، وغيرها من الجهات المعنية.

وبحسب التوجيهات، التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن اللجنة لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وجهت بعدد من الضوابط لتحقيق هذا الهدف، منها إلزام الجهات الممثلة في الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الرئيسية، وهي مصلحة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للموانئ بتقديم كل خدماتها على مدار 24 ساعة.

كما وجهت اللجنة التنفيذية بتخليص الحاوية للمنشآت التجارية خلال 24 ساعة من وصولها للميناء، من خلال أنظمة الفحص الإشعاعي أو غيرها من التقنيات الحديثة، وفقاً لآلية محددة. وتضمنت الآلية، إلزام الوكيل الملاحي بتقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية قبل وصول الحاوية إلى الميناء بـثلاثة أيام على الأقل، وتقل عن ذلك في الحالات التي تكون فيها رحلة الحاوية أقل من ثلاثة أيام، علاوة على إلزام الوكيل الملاحي بإصدار إذن التسليم قبل وصول الحاوية إلى الميناء بما لا يقل عن يومين.

وذلك علاوة على قيام المستورد أو وكيله (المخلص الجمركي) بتقديم البيان الجمركي للدائرة الجمركية قبل وصول الحاوية إلى الميناء بيوم واحد على الأقل، لتمكين الجمارك من إجراء المراجعة المستندية وتحديد المخاطر، فضلا عن قيام شركة المناولة بنقل الحاويات لمحطة الفحص الإشعاعي والتفريغ عند الحاجة خلال مدة زمنية لا تزيد على 12 ساعة من وصول الحاوية إلى الميناء.

كما تضمنت قيام الجمارك بإنهاء الكشف الجمركي وسحب العينات للمختبرات خلال مدة زمنية لا تزيد على ست ساعات، إلى جانب قــيــام المستورد أو وكيله (المخلص الجمركي) بسداد الــرسوم الجـمـركـيـة وفـسـح البضاعة خلال مدة زمنية لا تزيد على ست ساعات، وإلزام المخلص الجمركي بنقل الحاوية المنتهية إجراءات فسحها الجمركي خلال مدة زمنية لا تزيد على 48 ساعة.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء قطاع الأعمال يترأسها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وتولي أهمية قصوى لمبادرات تحسين أداء الأعمال ومنها تسهيل منح التأشيرات وعدد من المبادرات النوعية، ويجتمع القصبي بممثلي الجهات الحكومية صباح كل أربعاء بشكل أسبوعي.

وأنشئت لجنة تحسين الأعمال بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية وتحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني وتحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية بما يتوافق مع "رؤية 2030".