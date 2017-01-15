تراجع واردات السعودية من السيارات الجديدة 25% في 2016

انخفض إجمالي الواردات السعودية من السيارات الجديدة نحو 25% خلال 2016، لتبلغ نحو 725 ألف سيارة، مقارنة بنحو 964 ألف في 2015، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5%، العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015.

وقال المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك السعودية، عيسى العيسى إن السيارات الكورية احتلت المركز الأول في الواردات السعودية من السيارات الجديدة، حيث سجلت الجمارك دخول 184.286 سيارة جديدة من كوريا الجنوبية، تليها السيارات اليابانية بواقع 140.395 سيارة، ثم التايلندية بنحو 87.395 سيارة، ثم السيارات الأمريكية بنحو 84.717 سيارة، والإندونيسية بنحو 38.089 سيارة، والأسترالية بنحو 36.953 سيارة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتأتي السيارات الفرنسية والهنغارية والنمساوية في ذيل قائمة السيارات الجديدة بواقع 422 لفرنسا، و215 لهنغاريا، و202 للنمسا، و65 سيارة من فيجي، فيما وصل عدد السيارات الجديدة القادمة من تايوان 36.303 سيارات، والهند 27419 سيارة، ومن الصين الشعبية نحو 17.684 سيارة، و13.453 من كندا، و12.697 سيارة من المكسيك، ومن التشيك 7683، ومن ألمانيا 7272 سيارة، ومن المغرب 5813 سيارة، و3908 سيارة من سلوفاكيا، و3829 سيارة من جنوب إفريقيا، ومن بريطانيا نحو 2531 سيارة، ومن تركيا 2274 سيارة جديدة.

فيما سجلت السيارات الألمانية المستعملة أعلى نسبة استيراد من قبل السعوديين بواقع 12081 سيارة، والأمريكية بنحو 11811 سيارة، ثم السيارات اليابانية بنحو 5186 سيارة، والكورية بنحو 1644 سيارة، ثم السيارات الأسترالية بنحو 1621 سيارة، ثم السويد بواقع 1332 سيارة.

فيما جاءت السيارات المستعملة المستوردة من الإمارات، وبولندا، والنمسا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسلوفاكيا أدنى أعداد للسيارات المستعملة المستوردة، بواقع 10 سيارات من الإمارات، و16 سيارة من بولندا، و16 سيارة من النمسا، و20 من جنوب افريقيا، و24 من إسبانيا، و26 من سلوفاكيا، و35 سيارة من تركيا، و50 من هولندا، و53 من فرنسا، و62 من إيطاليا، و75 من بلجيكا، و130 من المملكة المتحدة، و138 من تايوان، و144 من الهند، و147 من الصين الشعبية، و350 من المكسيك، و562 من كندا، و634 من تايلاند، و1242 من إندونيسيا.

ولفت العيسى إلى أنه فيما يخص الضوابط فلم يستجد شيء على الضوابط المطبقة على استيراد السيارات المستعملة والجديدة للمملكة، التي تنص على أن تطابق السيارات معيار كفاءة الاستهلاك للسيارات الجديدة والمستعملة، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وبالنسبة للسيارات المستخدمة يشترط ألا يكون مضى على موديلها خمس سنوات.