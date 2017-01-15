دبي تطلق أول خدمة لتأجير السيارات بالساعة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، انها ستبدأ من يوم غد الاثنين تقديم خدمة جديدة للمتعاملين مع وسائل النقل بالإمارة، باستئجار المركبات لفترة قصيرة لا تزيد على 6 ساعات عبر التطبيقات الذكية.

وقال المدير العام للهيئة ورئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، لدى تدشينه الخدمة الجديدة اليوم إن الهيئة تعاقدت مع شركة Udrive وشركة Ekar لتشغيل 200 مركبة بواقع 100 مركبة لكل شركة.

وأوضح أن التعرفة لتأجير المركبة ستتراوح بين 40 فلسا و50 فلسا إماراتيا بالدقيقة الواحدة بحسب صحيفة البيان.

وستتراوح كلفة الخدمة الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، بين 24 درهماً إماراتياً (6.5 دولار) إلى 30 درهماً إماراتيا (8 دولارات) لكل ساعة.