مصر تبدأ مزايدة للبحث عن الذهب في صحراء سيناء

بدأت هيئة الثروة المعدنية المصرية بتلقي طلبات الشركات الراغبة في الاشتراك بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية وسيناء.

وقال عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، في مقابلة مع قناة "العربية" إن الهيئة غيرت نظام المشاركة مع المستثمرين، لتتحول إلى نظام اقتسام الإنتاج بدلا من اقتسام الأرباح.

واعتبر أن هذا التغيير يأتي "في مصلحة الطرفين وبناء على دراسة التجارب العالمية، وإجراء استطلاع متخصص في هذا الشأن".

وتعمل في مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، أسترالية وقبرصية، ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج.

وتحدث طعيمة، عن 122 موقعاً تاريخياً في مصر تجري دراستها وتقييمها لتكون مواقع مهمة للتعدين.