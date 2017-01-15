عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

مصر تبدأ مزايدة للبحث عن الذهب في صحراء سيناء

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

بدأت هيئة الثروة المعدنية المصرية بتلقي طلبات الشركات الراغبة في الاشتراك بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 5 مناطق داخل الصحراء الشرقية وسيناء.

وقال عمر طعيمة رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، في مقابلة مع قناة "العربية" إن الهيئة غيرت نظام المشاركة مع المستثمرين، لتتحول إلى نظام اقتسام الإنتاج بدلا من اقتسام الأرباح.

واعتبر أن هذا التغيير يأتي "في مصلحة الطرفين وبناء على دراسة التجارب العالمية، وإجراء استطلاع متخصص في هذا الشأن".

وتعمل في مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، أسترالية وقبرصية، ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج.

وتحدث طعيمة، عن 122 موقعاً تاريخياً في مصر تجري دراستها وتقييمها لتكون مواقع مهمة للتعدين.

كلمات دالّة

#التعدين, #اقتصاد مصر, #الذهب, #سيناء, #صحراء الشرقية, #صحراء مصر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر