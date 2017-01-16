رئيس سابك: الاندماجات ستعزز تنافسية البتروكيماويات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" يوسف البنيان، أهمية الاندماجات في قطاع البتروكيماويات بهدف لتعظيم الوضع التنافسي للقطاع في شركات المنطقة، ومواجهة المنافسة الصينية المعتمدة على الفحم، والمنافسة من الولايات المتحدة المعتمدة على النفط الصخري.

وقال البنيان في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش القمة العالمية للطاقة بأبوظبي، إن صناعة البتروكيماويات تتطلب الاستثمار في الأبحاث، كما أن الكثير من شركات البتروكيماويات تحرص على وضعها التنافسي من خلال الاندماجات.

وانطلقت النسخة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي اليوم، وذلك ضمن فعاليات أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017.

ويستضيف الحدث آلاف المشاركين والمختصين من 175 دولة، بمن فيهم 5 رؤساء دول وأكثر من 80 وزيراً.