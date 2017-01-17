390 مليون ريال أرباح مصرف الإنماء أعلى من التوقعات

أعلن مصرف الإنماء ارتفاع أرباحه الصافية عن الربع الأخير من 2016 بنسبة 1% إلى 390 مليون ريال، مقارنة مع 386 مليون ريال للربع المماثل من 2015.

وجاءت الأرباح الفصلية أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغة 370 مليون ريال.

وارتفعت أرباح البنك بحسب بياناته المالية المنشورة على سوق الأسهم السعودية، بنسبة 25% بالمقارنة مع الربع الثالث 2016 والتي بلغت وقتها 312 مليون ريال.

وأرجع البنك ارتفاع أرباحه بالربع الأخير 2016 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى "ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنحو 21%".

ويعود ارتفاع صافي الدخل إلى "زيادة الدخل من التمويل والاستثمار، إضافة إلى تحقيق مكاسب من الاستثمارات وأرباح تبادل العملات ودخل توزيعات الارباح".

كما أوضح البنك أن إجمالي مصروفاته ارتفع بنحو 42%، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات خسائر التمويل والاستثمار ومصروفات الرواتب والمصروفات العمومية والادارية.