كيف تُعلِّم أطفالك أهمية الإدارة المالية منذ الصغر؟

كم مرة سمعت مقولة: أطفالنا لا يفهمون قيمة المال؟ فانشغال الأطفال بالتكنولوجيا وهواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية التي يدفع ثمنَها الوالدان قد تكون أحد الأسباب في عدم قدرتهم على اكتساب المهارات اللازمة لجني المال كما عرفها وفهمها آباؤهم وأجدادهم. لكن كيف تُعلِّم أطفالك قيمة المال وطرق جنيه والمحافظة عليه؟

وقالت مارلين بينتو، مؤسِّسة المبادرة المالية للأطفال: "تعليم الأطفال أهمية الإدارة المالية قضية أؤمن بها بشدة"، مضيفةً: "إن العالم الذي سيغدون إليه قد يكون مختلفًا جدًا عن العالم الذي يعرفه كثيرون منا مع ظهور تحديات أكبر بكثير عليهم أن يواجهوها. لقد مرت بنا أوقات عصيبة مؤخرًا أثناء الأزمة المالية العالمية، وإنه من الضروري أن يتم إعداد الصغار اليوم لما قد يلقون في حياتهم من الناحية المالية".

وهنا يأتي دور المبادرة المالية للأطفال التي انطلقت حديثًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تهدف المبادرة لتقديم دروس خارج المنهج يقدمُها معلمون متميزون ذوو خبرة واسعة في عالم المال، والتأكد من تمكن الصغار من إدارة مستقبلهم المالي.

وتركز هذه الدورة التي تمتدُّ إلى ثمانية أسابيع، على محو الأمية المالية من خلال نشاطات ممتعة قائمة على تعلم موضوعات الميزانية والاستثمار والديون وريادة الأعمال. ستكون هناك دورات في رد الجميل للتأكد من تطوير فهم وتقدير الطلاب للمسؤولية الاجتماعية.

وقالت ألون يوراث، رئيس جامعة برايتون أبوظبي: "قد يتعرض الطلاب لعدم استيعاب لقيمة المال، وذلك بسبب محدودية فرص الطلاب في الحصول على عمل دوام جزئي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه مبادرة رائعة تسد ثغرة في خدماتنا المدرسية للأنشطة خارج المنهج، كما سيتطور منظور المشاركين لقيمة المال ليكونوا أفضل تعامل مع المسؤوليات المالية الشخصية مستقبلًا".

وتتفق روس مارشال، المدير التنفيذي لتقديم التعليم "تعليم": "سيعمل هذا النشاط بعد المدرسي على تحسين معرفة مسؤوليات الإدارة المالية وفهمها لدى طلابنا، ونحن نتطلع إلى دعم هذه المبادرة التعليمية".