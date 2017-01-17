المهنا لـ"العربية": ملف طرح 30% من "فلاي ناس" بـ2017

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ناس القابضة بندر بن عبدالرحمن المهنا، أن الشركة تجهز ملف طرح 30% من أسهم "فلاي ناس" و"ستقدم الملف للجهات المختصة بالعام الحالي 2017".

وأشار المهنا في مقابلة مع قناة "العربية" إلى إعلان الشركة العام الماضي، "تعيين البنك السعودي الفرنسي مستشاراً للطرح العام في سوق السعودية".

وتحدث عن توقيع فلاي ناس اتفاقية مع إيرباص لشراء 120 طائرة مقابل 32 مليار ريال (8.6 مليار ريال)، مؤكداً أن دعماً من بنك الصادرات الفرنسي، سيمنح ميزة تنافسية في كلفة الإقراض.

وقال إن الصفقة ستدعم خطط الشركة بالتوسع بالرحلات الداخلية في السعودية، موضحاً أن لدى "فلاي ناس" في الوقت الحالي، 1100 رحلة أسبوعية ونحو 58 ألف رحلة سنوية، ويهمها التركيز على التوسع بالرحلات الداخلية.

واستعرض المهنا، التحديات التشغيلية بقطاع الطيران للعام الماضي، والتي أثرت على أداء شركات كبرى في المنطقة، مثل طيران الإمارات والخطوط التركية، مبينا أن العام الماضي شهد تراجعا في معدل "لود فاكتور" نسبة امتلاء الطائرات، من 76% إلى 72% وهذه النسبة الأخيرة قريبة مما تحقق لدى "فلاي ناس".

وأوضح أن مؤشرات النمو في السعودية تبعث على التفاؤل، مع توقعات بنمو 11% في السوق السعودية إلى 85 مليون مسافر، وألا يقل النمو في السوق السعودية للسنوات العشرين المقبلة عن 4.1% سنوياً بحسب بيانات "أياتا".