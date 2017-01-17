صندوق النقد الدولي يبقي توقعاتة لنمو الاقتصاد عند 3.4%

رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في 2017 و2018 بناء على خطط ترمب التي تتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، لكن الصندوق قال إن ذلك سيقابله ضعف في النمو بعدة أسواق ناشئة رئيسية.

وفي تحديث لتوقعاته عن الاقتصاد العالمي أبقى صندوق النقد على إجمالي توقعاته للنمو العالمي دون تغيير عن أكتوبر تشرين الأول عند 3.4% لعام 2017 و3.6% لعام 2018 ارتفاعا من 3.1% 2016 وهو أضعف عام للنمو منذ الأزمة المالية في 2008 و2009.



ورفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني إلى 6.5% بزيادة 0.3 % عن توقعاته السابقة في أكتوبر. أما بالنسبة للاقتصاد السعودي، توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصادُها بنسبة 0.4% هذا العام و2.3% العام المقبل، وذلك مقارنة بنمو نسبته 1.4% للعام 2016.

وبدا الرؤساء التنفيذيون للشركات العالمية أكثر تفاؤلا بخصوص الاقتصاد ومستقبل شركاتهم في المدى القصير عنهم في العام الماضي، لكن تداعيات الاضطرابات السياسية الأخيرة تصدرت بواعث القلق لديهم في الأجل الطويل.

وأظهر مسح لبرايس ووتر هاوس كوبرز شمل نحو 1400 رئيس تنفيذي نشر اليوم الاثنين عشية المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في منتجع

دافوس السويسري أن 29% يتوقعون تسارع نمو الاقتصاد العالمي في 2017 ارتفاعا من 27% العام الماضي.

وتبين من المسح أن 38% من الرؤساء أبدوا ثقة كبيرة في أنهم سيتمكنون من زيادة نمو الإيرادات العام القادم ارتفاعا من 35% في نفس الوقت من العام الماضي.

وقال بوب موريتز الرئيس العالمي لبرايس ووتر هاوس كوبرز لرويترز إن توقعات العام الماضي كانت قاتمة بشكل عام بفعل عامين من هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو في الصين إضافة إلى الغموض بشأن الرئيس القادم للولايات المتحدة.

ورغم أن انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة شكل تحولاً جذريا فإن بعض الرؤساء التنفيذيين يتوقعون سياسات داعمة لأنشطة الشركات مثل خفض ضريبة الشركات وتخفيف القواعد التنظيمية وأبدوا مزيدا من التفاؤل.