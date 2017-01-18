نمو اقتصاد دبي يسجل تباطؤاً في 2016 إلى 2.7%

أظهرت بيانات رسمية، أمس الثلاثاء، أن نمو اقتصاد دبي تباطأ العام الماضي، بسبب تدني أسعار النفط وتباطؤ التجارة العالمية، لكن الحكومة تتوقع تسارعاً محدوداً للنمو هذا العام.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في بيان، إن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 2.7% في 2016. وكان معدل النمو قد بلغ نحو 4% في 2015.

لكن الشيخ أحمد توقع تسارع النمو إلى 3.1% في 2017. وتحقق إمارة دبي أداءً أفضل من معظم الدول الخليجية المصدرة للنفط، في ظل تدني أسعار الخام، إذ تتمتع باقتصاد متنوع يركز على السياحة وخدمات الأعمال الدولية.

وواصلت الإمارة الاستثمار بقوة في المشروعات بقطاعي العقارات والنقل، قبل أن تستضيف معرض "إكسبو" العالمي في 2020. وفي الشهر الماضي أعلنت دبي عن موازنة، تتضمن ارتفاع إجمالي النفقات إلى 47.3 مليار درهم (12.9 مليار دولار) هذا العام، من 46.1 مليار درهم، كانت مقررة للعام 2016، بما في ذلك زيادة نسبتها 27% في الإنفاق على البنية التحتية.