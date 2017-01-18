صندوق أبوظبي السيادي يتطلع لمزيد من الاستثمارات بالصين

قال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، في تصريحات لمجلة "تشاينا فاينانس"، إن الجهاز أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم يرى فرصاً استثمارية في أسواق العقارات وأدوات الدخل الثابت في الصين، بالإضافة إلى شركات صينية أصغر حجماً.



ويستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار في الصين منذ 25 عاماً، وهو صاحب أكبر انكشاف على الأسهم المدرجة، بما في ذلك مخصصات بقيمة 2.5 مليار دولار للأسهم المقومة باليوان، في إطار برنامج المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة.



وقال الشيخ حامد بن زايد في المقابلة: "ما زلنا متفائلين بآفاق الصين وقدرة الحكومة على إدارة التحول الاقتصادي للبلاد بطريقة متقنة ومدروسة".



وأضاف: "الخطوات الجارية لتحرير السوق تبشر بالخير أيضاً، وقد تتيح لنا مزيدا من الاستثمار في مجالات مثل أدوات الدخل الثابت".



وأبلغ المجلة أن الجهاز يتطلع إلى فرص للشراكة مع شركات محلية للاستثمار في العقارات التجارية والسكنية في الصين، بينما يعمل أيضا مع صناديق محلية للاستثمار المباشر لإيجاد فرص للاستثمار المشترك في شركات صغيرة وناشئة.



وقال مركز بحثي تديره الحكومة الصينية هذا الشهر، إن النمو الاقتصادي في الصين قد يتراجع إلى 6.5% هذا العام، من نحو 6.7% في 2016، رغم تحذير رئيس الوزراء لي كه تشيانغ من أن الاقتصاد سيواجه مزيدا من الضغوط والمشكلات في 2017.



كذلك رفع صندوق النقد الدولي الاثنين، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين هذا العام 0.3 نقطة مئوية إلى 6.5%، وسط توقعات باستمرار سياسة التحفيز، لكنه سلط الضوء أيضا على المخاطر التي قد تنجم عن المستويات القياسية للإقراض من البنوك الحكومية، وعن ارتفاع ديون الشركات.



وقال الشيخ حامد بن زايد: "بينما ينصب معظم التركيز على بيانات الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نعتقد أن ذلك يخفي وراءه نموا سريعا في مجالات مثل قطاعي المستهلكين والخدمات وغيرهما".



ولا يفصح جهاز أبوظبي للاستثمار الذي أنشئ في العام 1976، عن إجمالي حجم أصوله، لكن معهد صناديق الثروة السيادية ومقره الولايات المتحدة يقدر أصول الجهاز بنحو 792 مليار دولار.



وقال الشيخ حامد بن زايد، إنه يخشى من فترة ضعف في عائدات الجهاز من استثماراته العالمية، نظرا لأن الأصول المالية تبدو "مقومة بسخاء" عند المستويات الحالية.



وأضاف أن "هناك أيضا بواعث قلق لدى الجهاز من تأثير أسعار الفائدة التي بلغت مستويات متدنية للغاية، أو دون الصفر، في بعض أرجاء العالم".



وقال جهاز أبوظبي للاستثمار في أحدث مراجعة سنوية، إن معدل العائد السنوي على محفظته خلال 20 عاماً تراجع إلى 6.5% في 2015، من 7.4% في العام الذي سبقه.