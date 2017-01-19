وكالة: السودان يتلقى وديعة 500 مليون دولار من الإمارات

قالت وكالة الأنباء السودانية إن محافظ بنك السودان المركزي وقع الخميس اتفاقا مع صندوق أبوظبي للتنمية للحصول على وديعة قيمتها 500 مليون دولار.



يعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، حيث أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية.



ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل عن الاتفاق.