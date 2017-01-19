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وكالة: السودان يتلقى وديعة 500 مليون دولار من الإمارات

المصدر: الخرطوم – رويترز
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قالت وكالة الأنباء السودانية إن محافظ بنك السودان المركزي وقع الخميس اتفاقا مع صندوق أبوظبي للتنمية للحصول على وديعة قيمتها 500 مليون دولار.

يعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، حيث أخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية.

ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل عن الاتفاق.

كلمات دالّة

#بنك السودان المركزي, #السودان, #أبوظبي

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