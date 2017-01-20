الحريري: لبنان بحاجة لاستثمارات بـ 10 مليارات دولار

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس الخميس، إن بلاده بحاجة لاستثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين وتحديث البنية التحتية.

وتدفق ما لا يقل عن مليون شخص من الجارة سوريا، هربا من الحرب الدائرة هناك منذ أن بدأ الصراع في العام 2011، بما يعادل نحو 25% من سكان لبنان، وهو ما يشكل ضغطا على الخدمات العامة في البلاد.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحافي في بيروت، إن لبنان "سيحتاج ما لا يقل عن 8 إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة في السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف أن الإسهامات الدولية على الرغم من أنها محل تقدير، "لا تتناسب مع الاحتياجات الكبيرة للاجئين السوريين ومضيفيهم".

وطالب الحريري بتمويل خطة مدتها ثلاث سنوات، تهدف إلى تحسين قدرة لبنان على استيعاب وتحمل تدفق اللاجئين وتعزيز الاقتصاد.

ومعظم البنية التحتية في لبنان تنتظر الإصلاح منذ الحرب الأهلية التي استمرت على مدار 15 عاما حتى 1990، ويتوقع البنك الدولي أن تصل ديونه هذا العام إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم.