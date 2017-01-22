السعودية تنفي وجود توجه فرض رسوم على التحويلات للخارج

نفى المتحدث باسم وزارة المالية السعودية عبر حساب الوزارة على موقع تويتر وجود توجه لفرض رسوم على التحويلات للخارج.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة المالية "لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج".

وذكر المتحدث الرسمي أن "المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية".

يذكر أن مجلس الشورى السعودي من المفترض أن يناقش غدا الاثنين مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقديّة للعاملين الأجانب، الذي جاء ضمن توصيات اللجنة الماليَّة.

وكانت اللجنة الماليَّة قد اقترحت مشروع نظام رسوم التحويلات النقديَّة للعاملين الأجانب، المقدَّم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري؛ استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، وقد أوصت اللجنة الماليَّة في تقريرها بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقديَّة للعاملين الأجانب.