ردود فعل رؤساء العالم حول خطط ترمب "الحمائية"

حذر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، من الحمائية معتبراً أنها "أسوأ الردود" لأنها "تؤثر في التوظيف"، وذلك في إشارة واضحة إلى سياسة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

وقال هولاند في القصر الرئاسي في سانتياغو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته التشيلية ميشيل باشليه "نرفض الحمائية تماما. نؤيد عولمة منظمة لأنها تتضمن معايير صحية ومعايير اجتماعية في التبادل بين الدول وبين المناطق".

وأضاف أن "الحمائية هي أسوأ الردود، لأنها في ذاتها تمنع التبادل وتضر بالنمو وتؤثر في التوظيف، ويشمل ذلك الدول التي تؤسس الحمائية وتعتمدها".

وإذ أكد أنه يمكن "تغيير العالم بفضل عمليات التبادل التي أجريناها معا"، وأن "تطغى المبادئ على عملنا الدولي وأولها تعدد الأقطاب"، مشدداً على تمسكه بالأمم المتحدة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

كندا.. تعاون مشترك

إلى ذلك، هنأ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، معبرا في الوقت نفسه عن أمله في أن تعزز كندا والولايات المتحدة الشراكة بينهما من أجل أمن البلدين ومصلحتهما.

وكتب ترودو في رسالة التهنئة التي بعث بها إلى ترمب أن "كندا والولايات المتحدة أقامتا واحدة من أوثق العلاقات في العالم. هذه الشراكة المستدامة أمر ضروري لازدهارنا وأمننا المشترك".

وأضاف أن كندا والولايات المتحدة ستواصلان العمل لـ"ضمان أمن حدودنا المشتركة" البالغ طولها نحو 9 آلاف كلم.

وأشار ترودو الذي أوفد منذ انتخاب ترمب العديد من المستشارين، بهدف العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة، إلى أن البلدين "متكاملان" إلى حد كبير بفضل "صلات قوية في مجال التجارة والاستثمارات".

وتابع رئيس الوزراء الكندي "كلانا يريد أن نبني اقتصادات تكون فيها للطبقة الوسطى ولأولئك الذين يعملون بجد فرصة حقيقية للنجاح".

واعتبر أن عودة "ازدهار الطبقة الوسطى على جانبي الحدود" سيسمح بـ"خلق عالم أكثر أمانا وسلاما".

ألمانيا تتأهب لأوقات صعبة

من جانبه، قال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية إن بلاده ستحتاج إلى استراتيجية اقتصادية جديدة تتجه إلى آسيا إذا ما بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حربا تجارية مع الصين، محذرا من "أوقات صعبة" بعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال جابرييل في مقابلة مع تلفزيون زد.دي.إف في أول رد فعل رسمي من جانب ألمانيا على تنصيب ترامب "ما سمعناه اليوم كان نبرات قومية عالية.. أعتقد أنه علينا التأهب لأوقات صعبة."

أضاف أن ترامب "كان جادا جدا" في خطاب تنصيبه وهو ما يعني أنه سينفذ تعهداته فيما يتعلق بالتجارة والقضايا الأخرى ويحولها إلى فعل.

وقال إن على أوروبا وألمانيا أن تقفا معا "للدفاع عن مصالحنا."

والولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا، وحذر ترمب من أن إدارته ستفرض ضريبة نسبتها 35% على السيارات التي تخطط بي.إم.دبليو الألمانية لإنتاجها في مصنع جديد في المكسيك وتصديرها للسوق الأميركية.