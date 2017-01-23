بعد تورط سامسونغ.. هل تطال التحقيقات شركات أخرى؟

قال مكتب الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه يخطط للتحقيق مع شركات أخرى بعد إكمال تحقيقه مع شركة سامسونغ التي ورد ذكر اسم رئيسها كمشتبه به في فضيحة فساد تتعلق بالرئيسة باك جون هاي.

ولم يسهب المتحدث باسم مكتب الادعاء في الحديث عن الموعد المحتمل لانتهاء التحقيقات أو أسماء الشركات الأخرى التي يخطط المكتب للتحقيق معها.

وكان قاضي تحقيقات في كوريا الجنوبية استجوب جاي واي لي رئيس مجموعة سامسونغ في جلسة سرية الأسبوع الماضي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب اعتقاله لدوره المزعوم في فضيحة فساد دفعت البرلمان إلى مساءلة رئيسة البلاد باك جون هاي.

وكان البرلمان قد أيد الشهر الماضي مساءلة باك (64 عاماً) بهدف عزلها بسبب فضيحة استغلال نفوذ. وإذا ما أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان ستكون باك أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد يتم عزله.

ونفت باك، التي ما زالت تحتفظ بمنصبها بالرغم من تجريدها من سلطاتها لحين أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارها، ارتكاب أي أخطاء.