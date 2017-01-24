طلبات بأكثر من 13.5 مليار دولار على سندات مصر

تلقت مصر طلبات للاكتتاب في سنداتها الدولية بأكثر من 13.5 مليار دولار، مع إقبال أكبر على سندات الـ 5 سنوات، وفق ما أعلن مديرو الإصدار. وسيتراوح العائد على سندات الخمس سنوات بين 6.375% و6.625%.

وقال مصرفيون مشاركون في إصدار سندات دولية لمصر إن من المرجح أن تبيع القاهرة ما قيمته 4 مليارات دولار من السندات الموزعة على ثلاث شرائح بما يعادل مثلي الهدف الأصلي عندما بدأت جولة تسويق الإصدار الأسبوع الماضي.

وقال المصرفيون إن مصر تتوقع بيع سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125 بالمئة وسندات لأجل 10 سنوات بمليار دولار عند 7.50 إلى 7.625 بالمئة ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار بين 8.375 و8.50 بالمئة.

لم يصدر إعلان عن الأسعار النهائية بعد لكن تلك العوائد أقل من مستويات التسويق الأولية البالغة 6.375-6.625 و7.625-7.875و8.625-8.875 بالمئة على الترتيب.

ويتولى إدارة الإصدار بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس. والديون السيادية المصرية حاصلة على تصنيف ‭‭B3‬‬ و‭‭B‬‬ من وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية.