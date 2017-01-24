لجنة المقاولين: كود البناء يخدم الإنشاءات السعودية

أكد فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية، أن تطبيق كود البناء سيخدم قطاع الإنشاءات ويضبط مواد البناء في كل منطقة بالمملكة، مشيرا إلى ارتفاع التكلفة في أول الأمر، لكنه سيوفر الكثير عند التطبيق الكامل.

وقال الحمادي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن كود البناء الذي يحدّد أسس التصميم والتنفيذ والأساليب الملائمة للظروف المناخية المختلفة، سوف "يضبط مواد ومنتجات البناء الكثيرة في السوق من كل الأنواع".

واعتبر أن الاشتراطات القياسية التي ستركز على الجودة والنوعية "ستخدم المنتج السعودي والمقاول السعودي".

ويساهم كود البناء الذي ينصّ على 8 اشتراطات و12 متطلبا، في إرشاد المهندسين والفنيين، ويضع حدا لمشاكل تباين وجهات النظر.