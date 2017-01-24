بريطانيا.. موافقة البرلمان ضرورة لتفعيل Brexit

انخفض الجنيه الاسترليني وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني اليوم الثلاثاء بعدما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بضرورة الحصول على موافقة البرلمان قبل بدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الاسترليني بعدما أعطت الأجزاء الأولى من قرار المحكمة أعضاء البرلمان السلطة في اتخاذ القرار وهو ما تأمل السوق بأن يؤدي إلى تدشين جهود رامية لخروج "أكثر سلاسة" من الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بإمكانية دخول السوق الموحدة المربحة في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ذكرت في خطابها حول استراتيجية "البريكست" الأسبوع الماضي، أن البرلمان سيصوت على خطة الخروج، لكن بعض المعارضين ربحوا دعوى تلزم الحكومة بالعودة إلى البرلمان قبل تفعيل المادة 50 لإطلاق المفاوضات، وقامت الحكومة باستئناف الحكم.