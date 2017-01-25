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التضخم بالكويت يقفز لـ 3.5% في ديسمبر

المصدر: الكويت - العربية.نت
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قفزت مستويات التضخم بالكويت إلى 3.51% في ديسمبر 2016 مقارنة بمستوياتها العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعا كبيرا بواقع 1% مقابل مستويات شهر نوفمبر 2016.

وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة النقل خلال شهر ديسمبر بنحو بلغ 10.51%، وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل نحو 29% من نفقات المستهلكين بنسبة 6.44%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18% من سلة الأسعار بنسبة 0.71% عنها قبل عام.


وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، توقع الصندوق ارتفاع التضخم إلى 3.8% في 2017 من مستواه في 2016 البالغ 3.4%.

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