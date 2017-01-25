السعودية تعتمد مفاهيم "الحوكمة" بتنفيذ رؤية 2030

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، اجتماعاً بعد ظهر اليوم الأربعاء في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها التقرير السنوي للعام الثاني للمجلس، والمقدم من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية ومكتب الإدارة الاستراتيجية ومكتب إدارة المشروعات بالمجلس.

وتناولت جلسة المجلس استراتيجية عمل المجلس خلال الفترة القادمة، وآليات تعزيز حوكمته من خلال مراجعة الأعمال والإنجازات والمعوقات، ووضع الآليات المناسبة لمعالجة أوجه القصور ورفع مستويات الأداء.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسات القادمة والتقارير الأسبوعية والشهرية والدورية خلال العام الحالي، وناقش نتائج لوحة مؤشرات الأداء وإحصاءات جلسات المجلس والتوصيات والقرارات وإجمالي الموضوعات التي عرضت على المجلس والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، إضافة إلى نتائج لوحة مؤشرات أعمال لجانه.

واستعرض المجلس مجموعة من المبادرات في مجال الحوكمة التي تعزز من كفاءة الأداء بما يتواءم مع الممارسات المتميزة في الحوكمة.

كما اطلع المجلس على تصور لإعادة هيكلة اللجان التابعة له بما يحقق رفع مستوى الحوكمة والإنجاز وزيادة مستويات التنسيق وضمان تركيز الجهود لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ودرس المجلس إحصاءات المشروعات المنجزة والمستقبلية وأبرز التحديات والمخاطر وسبل تذليلها والمهام المكتملة المسندة إلى المجلس، وكذلك المهام المحدد لها جدول زمني لاكتمالها، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.