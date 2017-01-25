بوتين يتوقع نجاح استثمارات جلينكور وقطر في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشركة جلينكور العملاقة لتجارة السلع الأولية وجهاز قطر للاستثمار وبنك انتيسا سان باولو الإيطالي، إن أعمالهم في روسيا ستكون ناجحة بعدما شاركوا في خصخصة حصة في روسنفت.

وأبلغ بوتين اجتماعا مع المستثمرين "أرغب في توجيه الشكر لكم على ثقتكم وقراركم، وأريد أن أعبر عن ثقتي في أن أعمالكم في روسيا ستتطور وتنمو بنجاح".

وحضر الاجتماع إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لروسنفت التي باعت فيها الحكومة حصة تبلغ 19.5 بالمئة الشهر الماضي إلى تحالف يضم جلينكور وجهاز قطر للاستثمار.

وتولى بنك انتيسا تقديم المشورة بشأن الصفقة، ووفر تمويلا بقيمة 2.5 مليار يورو (5.58 مليار دولار).

وقال بوتين إنه يأمل في قيام بنك انتيسا بزيادة حضوره في روسيا.

وباعت روسيا حصة روسنفت مقابل 10.2 مليار يورو (10.94 مليار دولار) لتضيف إيرادات إلى الميزانية الحكومية التي تضررت بفعل انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وقال بوتين إن قيمة روسنفت السوقية ارتفعت 18 بالمئة منذ الإعلان عن الصفقة في السابع من ديسمبر.

وأضاف "إذا فقد حققتم أرباحا بالفعل".

وأبلغ إيفان جالسنبرج، الرئيس التنفيذي لجلينكور الاجتماع أن الصفقة مهمة للغاية للشركة العالمية العاملة في تجارة السلع الأولية التي تدرس خيار إبرام صفقات مبادلة مع روسنفت، وتوفير إمدادات نفطية إلى الهند وأسوق آسيوية أخرى بما في ذلك الصين.

ووقعت روسنفت في وقت سابق من يناير/كانون الثاني اتفاقا مع شركة مرتبطة بقطر وجلينكور لإمدادها بما يصل إلى 55 مليون طن من النفط الخام على مدى خمس سنوات.

وحاليا فإن ترافيجورا السويسرية العاملة في تجارة السلع الأولية أكبر مشتر لنفط روسنفت مع تقديرات بشراء كميات سنوية بنحو 20 مليون طن، أي ما يعادل إجمالي الإنتاج السنوي لمصفاتي نفط كبيرتين.