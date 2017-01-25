هيئة اتصالات الكويت: نعمل على خصخصة القطاع ليعمل تجاريا

قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات في الكويت، سالم الأُذَيْنَة، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الهيئة تعمل على تخصيص 4 مرافق ضمن قطاع الاتصالات.

وأضاف الأُذينة أن الهيئة تدرس تحويلها بشكل كامل إلى شركات حكومية تعمل بشكل تجاري.

وأشار الأُذَيْنَة إلى وجود توجه لطرح هذه الشركات للاكتتاب العام في مرحلة لاحقة.

وأكد أن شركات القطاع ستكون حكومية بنسبة 100% في البداية. وقال "نسعى للتنسيق بين وزارة الخدمات وجهاز التخصيص، لتخصيص هذا القطاع على أن أن تكون هناك شركة واحدة للشبكة الأرضية يضاف إليها محطات الإنزال الكوابل، وستدار بفكر القطاع الخاص وعملها سيكون عملا تجارية، وستخرج عن المظلة الحكومية وبعدها إن رأت الحكومة بيعها أو تخصيص جزء منها".

ولفت إلى أن وجود تراخيص مرتقبة عبر شركة للهاتف الثابت مع المقاسم الدولية.