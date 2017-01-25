"فيتش": 26% نمو الصكوك هذا العام بـ 40 مليار دولار

جدد بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة Fitch Ratings، التأكيد على توقعات الوكالة بنمو الصكوك على مستوى دولي للعام الحالي، بنسبة مماثلة للعام الماضي، تصل إلى 26%، وتعكس قيمة إصدارات بنحو 40 مليار دولار.

وقال الناطور في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التركيز على الصكوك، يكون في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول إسلامية أخرى مثل مصر وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، موضحا أن مكان طرح أدوات الدين هو العامل الأهم للاختيار بين السندات والصكوك.

وأوضح أن الدول التي تستهدف إصدار الصكوك، ستتجه لأسواق فيها قطاع مالي إسلامي، في حين يكون التوجه للسندات في الإصدارات الدولية، مشيراً إلى انتشار التمويل الإسلامي بنسبة 66% في السعودية، و40% في الكويت، و30% في قطر والإمارات.