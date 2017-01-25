5 قرارات لـ ترمب في الصناعة والبنية التحتية.. ما هي؟

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم أمس أمراً تنفيذياً بتبسيط إجراءات منح الموافقات الرسمية وتخفيف الأعباء التنظيمية عن المصنعين المحليين للحد من عملية وصفها بأنها "مرهقة بشكل لا يصدق وطويلة وفظيعة."

وقال "في بعض الأحيان يستغرق الأمر أعواماً عديدة ولا نريد ذلك. إذا كان القرار بالرفض فسيكون الرفض سريعاً. وإذا كان بالموافقة فلنبدأ في البناء".

ومن بين 5 قرارات وقعها ترمب يوم أمس في المكتب البيضاوي، قرار بتسريع المراجعة البيئية والموافقة على مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية وتسريع مشروعي خطي الأنابيب كيستون أكس.أل وداكوتا أكسيس وتوجيه بأن يصنع أي خط أنابيب للولايات المتحدة داخل البلاد.

وقال "سنصنع خطوط الأنابيب الخاصة بنا. سنصنع أنابيبنا كما كنا نفعل في الماضي".